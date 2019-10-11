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Отказ от секса бьет по мужской силе и сердцу

Отказ от секса бьет по мужской силе и сердцу
Фото: pixabay.com
А еще воздержание от интимной близости порождает интеллектуальную лень

Секс, как выяснилось, полезен для тела и души. А воздержание от него чревато последствиями.

К примеру, мужчинам отказ от интимной близости грозит эректильной дисфункцией и снижением либидо. Женщины также находятся в зоне риска и могут лишиться запаса сексуальной энергии.

Кроме того, представители сильной половины человечества отсутствием постельных игр наносят удар по сердечно-сосудистой системе. Без секса вырабатывается интеллектуальная лень, вопреки мифу о том, что  режим воздержания заставляет человека лучше думать. 

Еще одним побочным эффектом становится раздражительность и агрессивность. Однако это худшие проявления отказа. Обычно "аскет" превращается в стеснительного скромника 

Так что медики категорически против сексуального воздержания, пишет издание "Актуальные новости". Однако если так складываются обстоятельства, то можно нагрузить сердце бегом, а от стресса спастись спортом.

Ксения АНДРЕЕВА
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