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Секс, как выяснилось, полезен для тела и души. А воздержание от него чревато последствиями.
К примеру, мужчинам отказ от интимной близости грозит эректильной дисфункцией и снижением либидо. Женщины также находятся в зоне риска и могут лишиться запаса сексуальной энергии.
Кроме того, представители сильной половины человечества отсутствием постельных игр наносят удар по сердечно-сосудистой системе. Без секса вырабатывается интеллектуальная лень, вопреки мифу о том, что режим воздержания заставляет человека лучше думать.
Еще одним побочным эффектом становится раздражительность и агрессивность. Однако это худшие проявления отказа. Обычно "аскет" превращается в стеснительного скромника
Так что медики категорически против сексуального воздержания, пишет издание "Актуальные новости". Однако если так складываются обстоятельства, то можно нагрузить сердце бегом, а от стресса спастись спортом.
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