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В Роспотребнадзоре назвали главные причины возникновения раковых заболеваний у россиян.
Отмечается, что около 30% опухолей связаны с употреблением табака, алкоголя, нездоровым питанием и недостаточной физической активностью. Кроме того, к онкологии приводит употребление колбас, наггетсов и пиццы.
"Потребление более 100г мяса в день может повышать риск развития новообразований до 17%", – говорится на сайте ведомства.
Для профилактики рака специалисты советуют отказаться от вредных привычек, заменить красное мясо на птицу и рыбу, а также есть больше овощей и фруктов.
Их имена и фамилии выясняются