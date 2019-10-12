В популярных продуктах находится смертельная угроза

В Роспотребнадзоре назвали главные причины возникновения раковых заболеваний у россиян.

Отмечается, что около 30% опухолей связаны с употреблением табака, алкоголя, нездоровым питанием и недостаточной физической активностью. Кроме того, к онкологии приводит употребление колбас, наггетсов и пиццы.

"Потребление более 100г мяса в день может повышать риск развития новообразований до 17%", – говорится на сайте ведомства.

Для профилактики рака специалисты советуют отказаться от вредных привычек, заменить красное мясо на птицу и рыбу, а также есть больше овощей и фруктов.