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Названа неожиданная причина рака

Названа неожиданная причина рака
Фото: www.globallookpress.com
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Смертельное заболевание вызывают естественные процессы внутри организма

Нобелевский лауреат по химии Томас Линдал назвал главную причину развития рака.

По его словам, спровоцировать смертельное заболевание может не ультрафиолет и радиация, а гидролиз – естественный процесс внутри клеток.

"Я готов поставить деньги на то, что почти все случаи рака, известные медицине, возникают не из-за радиации, канцерогенов или ультрафиолета, а в результате естественных процессов жизнедеятельности внутри самих клеток, связанных с гидролизом (разложением воды) и появлением агрессивных форм кислорода",

цитирует Линдала ТАСС.

Он подчеркнул, что победить рак почти нереально, однако можно разработать препараты для эффективной борьбы с болезнью. При этом ученый советует всем отказаться от вредных привычек, чтобы снизить риск возникновения опухолей.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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