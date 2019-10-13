Нибиру
- За США охотится планета смерти
- Фея с Нибиру: труп пришельца нашли в погребе у пенсионера
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Нобелевский лауреат по химии Томас Линдал назвал главную причину развития рака.
По его словам, спровоцировать смертельное заболевание может не ультрафиолет и радиация, а гидролиз – естественный процесс внутри клеток.
"Я готов поставить деньги на то, что почти все случаи рака, известные медицине, возникают не из-за радиации, канцерогенов или ультрафиолета, а в результате естественных процессов жизнедеятельности внутри самих клеток, связанных с гидролизом (разложением воды) и появлением агрессивных форм кислорода",
– цитирует Линдала ТАСС.
Он подчеркнул, что победить рак почти нереально, однако можно разработать препараты для эффективной борьбы с болезнью. При этом ученый советует всем отказаться от вредных привычек, чтобы снизить риск возникновения опухолей.
Политика американского президента укрепила российскую экономику
В Риге не хотят, чтобы россияне праздновали освобождение города от фашистов