Бомбардировка планеты - это часть проекта США

Американцы замахнулись на создание трехмерной карты целого мира. Воплотить в жизнь свою идею они намерены до климатического кризиса.

В рамках проекта, получившего название The Earth Archive, специальные самолеты обстреляют Землю лазерами, пишет Live Science. Первым делом "нападению" подвергнутся прибрежные районы и тропические леса Амазонии, поскольку они рискуют уйти под воду в результате климатических метаморфоз.

А благодаря дорогостоящей инициативе ученых из США данные территории смогут увидеть потомки. Однако у благой затеи имеются и недостатки. Одним из них является цена. Три года лазерных сканирований, под которыми, возможно, не все страны подпишутся, уйдет $10 млн.