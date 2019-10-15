Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Американцы расстреляют Землю лазером

Американцы расстреляют Землю лазером
Фото: pixabay.com
Бомбардировка планеты - это часть проекта США

Американцы замахнулись на создание трехмерной карты целого мира. Воплотить в жизнь свою идею они намерены до климатического кризиса.

В рамках проекта, получившего название The Earth Archive, специальные самолеты обстреляют Землю лазерами, пишет Live Science. Первым делом "нападению" подвергнутся прибрежные районы и тропические леса Амазонии, поскольку они рискуют уйти под воду в результате климатических метаморфоз. 

А благодаря дорогостоящей инициативе ученых из США данные территории смогут увидеть потомки. Однако у благой затеи имеются и недостатки. Одним из них является цена. Три года лазерных сканирований, под которыми, возможно, не все страны подпишутся, уйдет $10 млн.

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Лечение не помогает: у Заворотнюк отмирают ткани

Состояние сопора стало критическим

Киев раскрыл "план Б" по урегулированию конфликта в Донбассе

Украинское правительство возьмет деньги из средств на пенсии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей