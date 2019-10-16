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Назван легкий способ бросить курить за три дня

Назван легкий способ бросить курить за три дня
Фото: pixabay.com
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Всего несколько правил помогут избавиться от вредной привычки

Американский специалист рассказал о самом простом, но очень эффективном способе борьбы с зависимостью от сигарет. Так, с помощью самогипноза можно избавиться от вредной привычки всего за три дня. 

Главное – правильный настрой. Прежде всего, важно абстрагироваться от образа жизни курильщика, советует гипнолог, и внушить себе, что сигарета – это яд и отрава. С такой мыслью надо вставать по утрам и засыпать. 

Также следует акцентировать внимание на достижениях в новом статусе некурящего человека и внушить себе, что ни запах, ни вкус табака не вызывают положительных эмоций. 

"Думайте о том, как табачный дым циркулирует по вашему телу, оставляя на органах черную сажу", – цитирует специалиста VladTime. 

Гипнолог рекомендует подключать образное мышление и, например, сравнивать курящего с забитым сгоревшим маслом двигателем автомобиля. Немаловажно почаще воображать новую модель поведения и постоянно представлять себя без дымящей палочки между указательным и средним пальцами. 

Ксения АНДРЕЕВА
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