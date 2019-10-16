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Американский специалист рассказал о самом простом, но очень эффективном способе борьбы с зависимостью от сигарет. Так, с помощью самогипноза можно избавиться от вредной привычки всего за три дня.
Главное – правильный настрой. Прежде всего, важно абстрагироваться от образа жизни курильщика, советует гипнолог, и внушить себе, что сигарета – это яд и отрава. С такой мыслью надо вставать по утрам и засыпать.
Также следует акцентировать внимание на достижениях в новом статусе некурящего человека и внушить себе, что ни запах, ни вкус табака не вызывают положительных эмоций.
"Думайте о том, как табачный дым циркулирует по вашему телу, оставляя на органах черную сажу", – цитирует специалиста VladTime.
Гипнолог рекомендует подключать образное мышление и, например, сравнивать курящего с забитым сгоревшим маслом двигателем автомобиля. Немаловажно почаще воображать новую модель поведения и постоянно представлять себя без дымящей палочки между указательным и средним пальцами.
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