Употребление продукта спасет от смертельной болезни

Американские ученые из Университета Маршалла утверждают, что перец чили снижает риск развития рака.

Отмечается, что в этом продукте содержится вещество капсаицин. Оно блокирует активацию особого белка, который отвечает за жизнедеятельность раковых клеток, передает сайт Food.

По словам специалистов, это исследование может стать основой для разработки противораковых препаратов. Однако у капсаицина есть побочные эффекты, и он противопоказан людям с проблемами ЖКТ.