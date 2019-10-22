Открытие позволит бороться с онкологией и артритом

Ученые из Германии и Великобритании выяснили, что вещество под названием уабаин способно убивать стареющие клетки, которые появляются при развитии рака, а также из-за химиотерапии.

К таким выводам специалисты пришли после экспериментов на стареющих клетках мышей. Вещество уничтожало предраковые поражения печени. Исследователи в своей статье журнала Nature Metabolism отметили, что препараты, в состав которых входит уабаин, могут бороться с раком.

Как отмечает газета "Вечерняя Москва", это вещество есть в лекарствах от аритмии и сердечной недостаточности. Однако ученые полагают, что стоит создать препараты, которые будут целенаправленно уничтожать стареющие клетки. Это не только спасет от онкологии, но и облегчит жизнь людей. Ведь стареющие клетки вызывают артрит, фиброз и атеросклероз.