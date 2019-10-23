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Известный уфолог из Тайваня Скотт Уоринг поделился своим очередным открытием с ничего не подозревающими землянами. Оказывается, на поверхности Луны пришельцы построили огромное сооружение – своего рода опорный пункт для космических исследований.
По мнению Уоринга, NASA прекрасно осведомлено о существовании лунной базы инопланетян, однако представители агентства тщательно скрывают эту информацию от широкой общественности. Возможно, пришельцы используют сооружение для ремонта своих летающих тарелок или же для добычи полезных ископаемых, считает специалист.
По оценкам уфолога, здание базы состоит из двух уровней. Первый слой похож на огромный треугольник, второй напоминает гигантскую трубу. Диаметр сооружения – 4 км, а высота – 3 км, отмечает портал oane.ws.
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