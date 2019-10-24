Употреблять в пищу можно только второй отвар мяса птицы

При недомоганиях, отравлениях или простуде необходимо пить куриный бульон. Однако диетолог этот стереотип развеяла.

По ее словам, когда-то данное кушанье, содержащее полезные вещества и аминокислоты для укрепления иммунитета, помогал организму восстановиться. Однако сейчас магазинные куры, пояснила специалист, существенно отличаются от домашних.

"Употреблять бульон, приготовленный с ними, не рекомендуется, особенно это относится к первому отвару, который следует слить. Это и относится к противопоказаниям, а касаются они всех людей", – заявила эксперт "Вечерней Москве".

Диетолог добавила, что от второго отвара "какая-то польза для выздоравливающего организма есть". А вот "крепкого" бульона, уточнила она, следует избегать страдающим мочекаменной болезнью, панкреатитом и подагрой.