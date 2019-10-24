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Слейте это немедленно: куриный бульон оказался вредным для здоровья

Слейте это немедленно: куриный бульон оказался вредным для здоровья
Фото: pixabay.com
продолжениеЛюбителям соленого грозит страшная опасность
Употреблять в пищу можно только второй отвар мяса птицы

При недомоганиях, отравлениях или простуде необходимо пить куриный бульон. Однако диетолог этот стереотип развеяла. 

По ее словам, когда-то данное кушанье, содержащее полезные вещества и аминокислоты для укрепления иммунитета, помогал организму восстановиться. Однако сейчас магазинные куры, пояснила специалист, существенно отличаются от домашних. 

"Употреблять бульон, приготовленный с ними, не рекомендуется, особенно это относится к первому отвару, который следует слить. Это и относится к противопоказаниям, а касаются они всех людей", – заявила эксперт "Вечерней Москве"

Диетолог добавила, что от второго отвара "какая-то польза для выздоравливающего организма есть". А вот "крепкого" бульона, уточнила она, следует избегать страдающим мочекаменной болезнью, панкреатитом и подагрой.  

Ксения АНДРЕЕВА
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