Эксперты определили роль Public cloud в цифровой трансформации бизнеса и экономики в ближайшие пять лет

В столичном "Сколково" прошла сессия с "говорящим" названием "Облачное будущее бизнеса и экосистем".

Между тем настоящее в России пока почти безоблачное. Сегодня только 4% всей IT-инфраструктуры приходится на данные технологии. Однако сдвиги есть, так как ее необходимость уже подтвердили 90% бизнес-структур.

В частности, благодаря облачным системам повышается эффективность, сокращается время вывода новых товаров и услуг, строятся целые digital-экосистемы. А оборудование и его обслуживание становятся заботами облачного провайдера.

По словам гендиректора дочерней компании Сбербанка SberCloud Александра Сорокоумова, облачный сервис стал "гигиеническим минимумом". Предприниматель после регистрации документов открывает счет и покупает облако.

"Ценность облака в его масштабируемости, гибкости и динамичности, которую облако дает бизнесу. Если при использовании классической IT инфраструктуры минимальный срок запуска продукта составляет 3 месяца, то для пользователя облачных технологий он сокращается до 3-х минут – клиенту достаточно просто докупить необходимые мощности", – пояснил Сорокоумов в интервью Forbes.

Насколько безопасны облачные технологии, рассказал главный архитектор в сфере финансовых услуг Intel Бруно Домингес. Он подчеркнул, что за нее отвечает целая группа специалистов, которая не только не уступает, но даже обладает преимуществами перед большинством компаний. Данную систему эксперт сравнил с хранением денег в банке и в кошельке.

"Мне нравится эта аналогия, ведь она наглядно демонстрирует, почему стоит полагаться на безопасные облачные хранилища, а не пытаться обеспечить защиту самим", - заявил Домингес.

За подобными цифровыми решениями – будущее, полагает помощник первого зампредседателя Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Роман Урнышев. Он отметил, что и государство "задумывается о масштабировании своих информационных систем".

Так, в ближайшую пятилетку, уверены эксперты, публичные облачные сервисы займут 23,3% рынка. Таким образом, к 2023 году Public cloud с объемом услуг в $500 млрд (IDC) станет одним из крупнейших рынков в мире.

При этом Александр Сорокоумов не сомневается, что достойное место в этом сегменте займут отечественные компании. Впрочем, "облаками" уже активно интересуются как крупный бизнес, так и государство.