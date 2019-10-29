Специалисты рассказали, как нужно спать партнерам

Ученые из Великобритании выяснили, что для сексуальной жизни влюбленным полезно засыпать отдельно. Проведенное исследование показало, что 34% пар, которые спали в разных кроватях – стали больше заниматься сексом и улучшили свою сексуальную жизнь.

Другим 16% это помогло разнообразить интим – партнеры начали заниматься любовью не только в спальне. В итоге 38% опрошенных после эксперимента готовы спать разных местах, так как это положительно влияет на отношения, – пишет Woman&Home.

Есть и таким пары, которые категорически против раздельного сна – более трети участников исследования заявили, что будут скучать по партнеру.