Старинные легенды оказались правдивыми

Недалеко от города Серрес на севере Греции были найдены окаменелые останки двух видов змей, ранее неизвестных науке. Рептилии жили около 5,5-6 млн лет назад. Нечто подобное можно найти только в древнегреческих мифах, в которых рассказывается о страшных чудовищах, отмечают специалисты.

Пресмыкающиеся получили имена Periergophis micros (маленькая странная змея) и Paraxenophis spanios (редкая необычная змея). Палеонтолог Георгиос Георгалис из университета Торонтно рассказал, что змеи получили такие уникальные имена, потому что они абсолютно отличаются от представителей любого другого вида позвоночных. Ни современные, ни ископаемые виды змей не похожи на вновь найденные экземпляры, подчеркнул ученый.

Международная группа палеонтологов пришла к выводу, что найденные змеи настолько уникальны, что их невозможно отнести к какому-либо известному семейству, сообщает Greek Reporter.



