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Умер создатель отечественных ПРО

Ученый скончался на 90-м году жизни

В Москве умер Валентин Пантелеев после продолжительной болезни. Об этом сообщил источник, близкий к конструктору.

Как пишет агентство "Москва", Пантелеев ушел из жизни у себя дома.

Ученый проработал в Радиотехническом институте им. академика А.Минца 55 лет. Пантелеев был одним из создателей отечественных систем противоракетной обороны. Например, он участвовал в создании многоканальной радиолокационной станции ЦСО-С. 

Полина ИВАНОВА

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