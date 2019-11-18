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В Москве умер Валентин Пантелеев после продолжительной болезни. Об этом сообщил источник, близкий к конструктору.
Как пишет агентство "Москва", Пантелеев ушел из жизни у себя дома.
Ученый проработал в Радиотехническом институте им. академика А.Минца 55 лет. Пантелеев был одним из создателей отечественных систем противоракетной обороны. Например, он участвовал в создании многоканальной радиолокационной станции ЦСО-С.
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