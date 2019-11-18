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В Саудовской Аравии нашли настоящую гору Моисея

В Саудовской Аравии нашли настоящую гору Моисея
Фото: pixabay.com
Встреча Бога и человека произошла не там, где думали раньше

Десять заповедей были даны Богом Моисею не на горе Синай, а в окрестностях горы Джабал Макла в Саудовской Аравии.

Именно там археологи нашли образцы малоизученной древнееврейской письменности, сообщает Doubting Thomas Research Foundation. Ряд специалистов считает, что эти надписи не свидетельствуют о присутствии израильтян в районе. Однако доктор Майлз Джонс уверен, что находка датируется временем Исхода, его предположения поддержал и другой независимый эксперт по протоеврейским надписям Тодд Итон.

В Библии говорится, что Бог явился Моисею на горе Синай и дал ему 10 заповедей. Христиане называют горой Моисея возвышенность на Синайском полуострове в Египте. Однако некоторые ученые полагают, что знаменательная встреча произошла на границе Саудовской Аравии и Иордании. 

Валентина МАЙОРОВА

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