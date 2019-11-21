Некоторые действия дятловцев трудно объяснить

Книга-расследование "Тайна перевала Дятлова", написанная по горячим следам экспедиции "Комсомольской правды" и ВГТРК, заставляет по-новому взглянуть на давнюю трагедию.

"Дятловцы не должны были погибнуть, но погибли", -

приводит мнение автора книги Николая Андреева "Российская газета".

Он подчеркивает, что прошел весь путь туристов-дятловцев – от палатки до кедра. На склоне, на котором почти нет снега, камни такие острые, что пробежать по ним без обуви невозможно. Однако студенты бежали по склону в одних носках. И это не единственная странность.

Через овраг, занесенный снегом, нельзя пройти без снегоступов – сразу же проваливаешься по пояс. Однако туристы смогли преодолеть и это препятствие, несмотря на то, что у некоторых из них уже были травмы.

Кроме того, остается абсолютно непонятным, почему ребята ушли от костра. Разжечь огонь в том месте очень легко – вокруг много сушняка. Отогревшись, можно было спокойно принять решение о том, что делать дальше. Однако студенты бросили кострище и пошли назад к палатке, что не поддается никакому объяснению.

По-видимому, дятловцы бежали от чего-то, что угрожало их жизням – иначе это не объяснить. Также не исключено, что причиной гибели студентов стали разборки внутри группы.

"Так не должно было быть. Не должно, но случилось. Мистика", -

подчеркивает автор.

Группа в составе 9 человек под руководством Игоря Дятлова погибла в горах Урала 60 лет назад. Тайна их гибели до сих пор не разгадана.