Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Жизнь у дороги приводит к инсульту и раку легких

Загрязненный воздух оказался страшнее, чем считалось ранее

Ученые выяснили, что жизнь около оживленных дорог провоцирует многие страшные заболевания, в том числе онкологию.

К такому выводу исследователи пришли, проведя анализ воздуха и состояния людей в 13 городах Великобритании и Польши. Специалисты, как передает портал Оane.ws, утверждают, что грязный воздух увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, сердечной недостаточности, бронхита и инсульта.

Как пишет агентство "ФедералПресс", ученые также сравнили состояние здоровья людей, которые живут у дороги, с данными об остальном населении двух стран. Оказалось, что плохой воздух на 14% задерживает развитие легких у детей. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

В России оставят антиевропейские санкции навсегда

Москва не собирается идти на уступки ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей