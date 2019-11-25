Загрязненный воздух оказался страшнее, чем считалось ранее

Ученые выяснили, что жизнь около оживленных дорог провоцирует многие страшные заболевания, в том числе онкологию.

К такому выводу исследователи пришли, проведя анализ воздуха и состояния людей в 13 городах Великобритании и Польши. Специалисты, как передает портал Оane.ws, утверждают, что грязный воздух увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, сердечной недостаточности, бронхита и инсульта.

Как пишет агентство "ФедералПресс", ученые также сравнили состояние здоровья людей, которые живут у дороги, с данными об остальном населении двух стран. Оказалось, что плохой воздух на 14% задерживает развитие легких у детей.