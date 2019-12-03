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Продукты от рака растут на деревьях и грядках

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com Фото: www.globallookpress.com Фото: pixabay.com
Предотвращать онкологию можно во время завтраков, обедов, ужинов и перекусов

Рак – одно из самых коварных заболеваний современности, которого можно избежать. Так, например, в этом помогут некоторые продукты. 

Известно, что противоопухолевыми свойствами обладают содержащиеся в яблоках полифенолы. Растительные соединения могут предотвращать воспаление, сердечно-сосудистые заболевания и инфекции, пишет "МедикФолрум".

Фото: pixabay.com

А еще противораковый эффект дают брокколи, цветная и белокочанная капуста, которые сокращают рост зловредных клеток и уничтожают их в опухолях толстой кишки. В список полезных продуктов по праву входит морковь. Содержащийся в ней бета-каротин полезен для иммунной системы и способен предупреждать некоторые виды рака.

Фото: pixabay.com

Рыбий жир и орехи также являются врагами онкологии. Например, грецкие – благодаря веществу педункулагин, которое в организме превращаются в уролитины, могут предотвращать патологию молочной железы. 

Фото: pixabay.com

Защитными функциями обладают бобовые и ароматный кофе. Последний убережет от рака печени с вероятность в 40%. Чем больше кофе, тем сильнее барьер. 

Фото: pixabay.com

И наконец страховкой от смертельно опасного недуга может стать кетчуп. Ученые выяснили, что продукция из вареных помидоров – прекрасное средство для профилактики развития рака предстательной железы. Специалисты это связывают с мощным акниоксидантом – ликопином, который есть в томатах.

Фото: www.globallookpress.com

Между тем необходимо помнить, что чудодействующих овощей, фруктов и других продуктов, которые гарантировали бы стопроцентную защиту от рака, к сожалению, не существует. 

Ксения АНДРЕЕВА

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