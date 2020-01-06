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Витамины в виде добавок оказались вредны для здоровья

Витамины в виде добавок оказались вредны для здоровья
Фото: www.globallookpress.com
Мифы о некоторых из них развеяли

Ряд витаминов в случае их приема в качестве БАДов оказались не только бесполезны, но еще и опасными. Врачи заявили, что высокие дозы могут серьезно навредить.

Так, ученые заявили, что передозировка жирорастворимого витамина А приводит к повреждению печени и костей. Витамин С, вопреки мифам, не защищает от простуды и не влияет на укрепление иммунитета. Наоборот, если пить его в больших количествах, в почках могут появиться камни.

Как считалось ранее, витамин Е может помочь в борьбе с раком, однако исследователи не смогли это доказать. При этом высокие дозы ухудшают пищеварение и свертываемость крови.

На печень также плохо влияет и длительный прием витамина В3, который долго считался полезным для мозга и сердца. Также большие его дозы могут вызвать внутреннее кровотечение. Об этом сообщает Focus.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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