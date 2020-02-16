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Назван продлевающий жизнь напиток

продолжениеВсе просто: как есть сладкое и не толстеть
Определенное его количество способно замедлить старение

Американские ученые рассказали о полезных свойствах кофе. Как выяснили исследователи, две чашки кофе в день продлевают жизнь на два года.

"Кофе содержит большое количество витаминов и минералов, является одним из крупнейших источников антиоксидантов в рационе питания", – пишет Express. При этом эксперты отметили, что любители бодрящего напитка более работоспособны физически. Кроме того, кофе способствует улучшению состояния печени и обладает жиросжигающим действием.

"...кофе продлевает жизнь: у пьющих его людей риск смерти в течение 20-летнего периода снижается на 30 процентов", – заключили ученые.

Как отмечается в исследовании, сахар в напиток добавлять не нужно. С количеством выпитого кофе тоже нужно быть осторожным – иначе будет мучить бессонница.


Кристина ЧЕРНИКОВА

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