Создательнице школы гравитационной физиологии движений было 92 года

Ведущий ученый в области космической медицины Инеса Козловская скончалась 19 февраля. О смерти исследовательницы рассказал заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН Марк Белаковский.

"Это огромная утрата для отечественной и международной космической медицины", – поделился с ТАСС Белаковский. Причины смерти Козловской он не назвал, но добавил, что дату и место похорон назовут в ближайшее время.

Козловская была ведущим специалистом ИМБП в области сенсомоторной физиологии и создателем школы гравитационной физиологии движений. Исследовательница также возглавляла международную программу, связанную с космическими полетами биоспутников и орбитальных станций. Благодаря этой работе удалось скорректировать неблагоприятные последствия невесомости, а также улучшить клиническую и спортивную медицину.