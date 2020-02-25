Врачи, обнаружившие в моче пациентки спирт, подозревали ее в нарушении больничных правил

Пожилая американка писает алкоголем. Данный феномен называется синдромом автоматического пивоварения и может привести к смерти, если вовремя не предпринять меры.

Впрочем, медики не сразу выяснили, что к чему. Сначала они подозревали 61-летнюю даму, которую готовили к пересадке печени, в распитии спиртных напитков прямо на больничной койке. К такому выводу они пришли, обнаружив этанол в моче пациентки.

Но присутствие в жидкости глюкозы и природных дрожжей Candida glabrata натолкнуло их на верную мысль. Обвиняемую реабилитировала детальная диагностика, в процессе которой стало понятно, что алкоголь вырабатывается у нее в мочевой пузыре. Процесс брожения усугубляется из-за диабета, которым страдает пенсионерка, говорится в материале журнала Annals of Internal Medicine.

Таким образом объясняется развитие алкогольного цирроза печени у пожилой женщины. Данную патологию ученые назвали уникальной, отметив, что аналогичный случай был выявлен посмертно.