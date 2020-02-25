Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Раскрыта тайна писающей алкоголем бабушки

Раскрыта тайна писающей алкоголем бабушки
Фото: pixabay.com
Врачи, обнаружившие в моче пациентки спирт, подозревали ее в нарушении больничных правил

Пожилая американка писает алкоголем. Данный феномен называется синдромом автоматического пивоварения и может привести к смерти, если вовремя не предпринять меры. 

Впрочем, медики не сразу выяснили, что к чему. Сначала они подозревали 61-летнюю даму, которую готовили к пересадке печени, в распитии спиртных напитков прямо на больничной койке. К такому выводу они пришли, обнаружив этанол в моче пациентки. 

Но присутствие в жидкости глюкозы и природных дрожжей Candida glabrata натолкнуло их на верную мысль. Обвиняемую реабилитировала детальная диагностика, в процессе которой стало понятно, что алкоголь вырабатывается у нее в мочевой пузыре. Процесс брожения усугубляется из-за диабета, которым страдает пенсионерка, говорится в материале журнала Annals of Internal Medicine.

Таким образом объясняется развитие алкогольного цирроза печени у пожилой женщины. Данную патологию ученые назвали уникальной, отметив, что аналогичный случай был выявлен посмертно. 

Ксения АНДРЕЕВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Не бабка, а самогонный аппарат.
1
новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей