Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Британский профессор назвал еще одну угрозу для человечества

Британский профессор назвал еще одну угрозу для человечества
Фото: pixabay.com
Тающие ледники могут затопить прибрежные районы

Ледники в Антарктиде и Гренландии стремительно теряют массу. Скорость их таяния увеличилась в шесть раз по сравнению с данными, зафиксированными в 1990-х годах. 

К таким выводам ученые пришли после всестороннего спутникового обзора полюсов. По их мнению, ситуация была спровоцирована глобальным потеплением.

"Это очень плохая новость. Стаивание ледниковых щитов повышает уровень моря. Это повлечет за собой серьезные последствия в будущем, под угрозу будут поставлены жители всех прибрежных районов. Ситуация грозит затоплением окружающих ледники земель", – сообщил BBC News профессор британского университета Эндрю Шепард. 

Скорость таяния ледников стремительно увеличивается, так в период с 1992-го по 2017 г. Гренландия и Антарктида потеряли 6,4 трлн т льда, что повысило уровень моря на 17,8 мм, отметил ученый.Такие цифры, на первый взгляд, могут показаться незначительными, но на деле каждый дополнительный сантиметр ведет к плачевным последствиям. Помимо угрозы наводнения, повышение уровня воды грозит началом эррозивных процессов в почвах прибрежных зон. 

Такие потери льда соответствуют самым пессимистичным прогнозам специалистов. Согласно исследованиям, к 2100 г. уровень моря может подняться еще на 53 см, передает "МИР24".

Александра АКСЕНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

В Кремле раскрыли план США по Украине

Забота Белого дома о Незалежной оказалась мнимой

Рубль рухнул: что будет с ценами на бензин

Последствия скачков на мировом рынке почти не влияют на нашу страну

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей