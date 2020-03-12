Тающие ледники могут затопить прибрежные районы

Ледники в Антарктиде и Гренландии стремительно теряют массу. Скорость их таяния увеличилась в шесть раз по сравнению с данными, зафиксированными в 1990-х годах.

К таким выводам ученые пришли после всестороннего спутникового обзора полюсов. По их мнению, ситуация была спровоцирована глобальным потеплением.

"Это очень плохая новость. Стаивание ледниковых щитов повышает уровень моря. Это повлечет за собой серьезные последствия в будущем, под угрозу будут поставлены жители всех прибрежных районов. Ситуация грозит затоплением окружающих ледники земель", – сообщил BBC News профессор британского университета Эндрю Шепард.

Скорость таяния ледников стремительно увеличивается, так в период с 1992-го по 2017 г. Гренландия и Антарктида потеряли 6,4 трлн т льда, что повысило уровень моря на 17,8 мм, отметил ученый.Такие цифры, на первый взгляд, могут показаться незначительными, но на деле каждый дополнительный сантиметр ведет к плачевным последствиям. Помимо угрозы наводнения, повышение уровня воды грозит началом эррозивных процессов в почвах прибрежных зон.

Такие потери льда соответствуют самым пессимистичным прогнозам специалистов. Согласно исследованиям, к 2100 г. уровень моря может подняться еще на 53 см, передает "МИР24".

