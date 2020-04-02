Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Предприятия Росатома подключились к стерилизации медицинских масок

Предприятия Росатома подключились к стерилизации медицинских масок
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Работа идет в круглосуточном режиме

Контракт на стерилизацию 58 млн медицинских масок, поставляемых в лечебные учреждения России, заключили компания-поставщик "Дельрус" и созданное при участии госкорпорации "Росатом" АО "Стерион". Вскоре к работе подключится и НИФХИ имени Карпова, сообщает пресс-служба АО "РусатомХэлскеа".

Медицинские маски контактируют со слизистыми оболочками человека, поэтому они должны быть стерильными. Стерилизация с использованием радиационных технологий гарантирует качественную обработку изделий, что особенно важно в условиях нынешней эпидемии. Поэтому предприятия Росатома вплотную включились в борьбу с распространением коронавируса.  

АО "Стерион" переведено в круглосуточный, трехсменный, режим работы. Это позволит обрабатывать до 10 млн масок в неделю, сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Первая партия в количестве 92 тыс. масок уже прошла стерилизацию.

В ближайшее время к работе подключится АО "НИФХИ имени Л.Я. Карпова" под управлением АО "РусатомХэлскеа". На его оборудовании получится стерилизовать до 3 млн масок в неделю, рассказал гендиректор интегратора госкорпорации "Росатом" в области радиационных технологий в медицине и промышленности АО "РусатомХэлскеа" Александр Шибанов. Другие предприятия компании, имеющие возможность проводить стерилизацию медицинских изделий, также привлечены к этой работе, добавил Шибанов.

АО "Стерион" создано госкорпорацией "Росатом" совместно с частным инвестором в феврале 2016 г., расположено в подмосковном городе Лыткарино. Предприятие оказывает услуги по стерилизации продукции медицинского назначения. Обработка происходит путем  воздействием пучка ускоренных электронов. Это позволяет проводить стерилизацию, не распаковывая продукцию из тары производителя.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 2 апреля: пять знаков ждет успех

Точный и правдивый астрологический прогноз на 2 апреля 2020 года

СМИ: Карантин затянется еще на неделю

Режим самоизоляции будет действовать минимум до 12 апреля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей