Работа идет в круглосуточном режиме

Контракт на стерилизацию 58 млн медицинских масок, поставляемых в лечебные учреждения России, заключили компания-поставщик "Дельрус" и созданное при участии госкорпорации "Росатом" АО "Стерион". Вскоре к работе подключится и НИФХИ имени Карпова, сообщает пресс-служба АО "РусатомХэлскеа".

Медицинские маски контактируют со слизистыми оболочками человека, поэтому они должны быть стерильными. Стерилизация с использованием радиационных технологий гарантирует качественную обработку изделий, что особенно важно в условиях нынешней эпидемии. Поэтому предприятия Росатома вплотную включились в борьбу с распространением коронавируса.

АО "Стерион" переведено в круглосуточный, трехсменный, режим работы. Это позволит обрабатывать до 10 млн масок в неделю, сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Первая партия в количестве 92 тыс. масок уже прошла стерилизацию.

В ближайшее время к работе подключится АО "НИФХИ имени Л.Я. Карпова" под управлением АО "РусатомХэлскеа". На его оборудовании получится стерилизовать до 3 млн масок в неделю, рассказал гендиректор интегратора госкорпорации "Росатом" в области радиационных технологий в медицине и промышленности АО "РусатомХэлскеа" Александр Шибанов. Другие предприятия компании, имеющие возможность проводить стерилизацию медицинских изделий, также привлечены к этой работе, добавил Шибанов.

АО "Стерион" создано госкорпорацией "Росатом" совместно с частным инвестором в феврале 2016 г., расположено в подмосковном городе Лыткарино. Предприятие оказывает услуги по стерилизации продукции медицинского назначения. Обработка происходит путем воздействием пучка ускоренных электронов. Это позволяет проводить стерилизацию, не распаковывая продукцию из тары производителя.