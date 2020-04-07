Обеззараживать можно как медицинские инструменты, так и помещения

Специалисты АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ" (входит в научный дивизион Росатома) создали мобильные озонаторы, способные безопасно и качественно обеззараживать предметы и помещения площадью до 100 кв. метров. Эти озоновые установки действуют лучше ультрафиолетового кварцевого облучения и эффективнее обработки хлором.

"На данный момент большинство помещений обрабатывают хлором, который является ядовитым веществом, в то время как озонирование – это чистые технологии, которые при правильном применении не имеют негативных последствий", – пояснил куратор проекта Станислав Косарев. Важно также, что при озонировании обработка проходит без термического воздействия, что повышает срок службы, например, спецодежды, отметил ученый.

Созданием мобильных комплексов по выработке озона повышенной концентрации – до 0,7 г /л при скорости до 6 кг/час – занималась группа специалистов научного центра под руководством кандидата физико-математических наук Александра Басиева. Им удалось разработать устройство размером с обычный домашний очиститель воздуха. Принцип действия очень прост: комплекс ставится в бокс с медицинскими инструментами – и уже через 15 минут оборудование продезинфицировано. Установленные в помещении мобильные озонаторы подвергают бактерицидной обработке площади до 100 кв.м.

Помимо высокой скорости дезинфекции и стерилизации практически любых поверхностей, а также компактных размеров, преимуществом мобильных устройств является низкая стоимость эксплуатации: разработанные АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ озонаторы будут потреблять энергии в два раза меньше существующих аналогов.

Испытание мобильного озонатора в реальных условиях с целью подтверждения его эффективности и возможного применения для медицинских нужд запланировано на ближайшее время.