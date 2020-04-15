Росатом стерилизует важные для выявления коронавируса медицинские транспортные системы

Обеззаражены уже более 20 тысяч изделий

АО "Стерион" начала стерилизовать медицинские транспортные системы, которые нужны для того, чтобы находить китайский вирус COVID-19. Таким образом дочерняя компания Госкорпорации "Росатом", которая входит в контур управления АО "Русатом Хэлскеа", реализует контракт с компанией "ГЕМ".

Процесс стерилизации представляет собой воздействие пучком ускоренных электронов на обрабатываемую вещь, которую помещают в специальный конвейер. Благодаря этому методу можно не уничтожать упаковку производителя – картонную транспортную тару. К тому же, изделиями после этой процедуры можно пользоваться тут же. Обработка потоком ускоренных электронов позволяет избежать дегазации или других дополнительных манипуляций, которые необходимы при остальных видах стерилизации.

К 15 апреля более 20 тысяч медицинских транспортных систем уже прошли такое обеззараживание. Как рассказал генеральный директор АО "Русатом Хэлкеа" Александр Шибанов, к концу этого месяца получится обработать уже 150 тысяч изделий. А в мае, по его словам, компания планирует выйти на объем в 300 тысяч транспортных систем.

К слову, АО "Русатом Хэлскеа" – это интегратор Госкорпорации "Росатом" в сфере радиационных технологий в медицине и промышленности.

Медицинские транспортные системы нужны для того, чтобы отбирать биологические пробы и перевозить их до места, где пройдет диагностика с помощью методов in vitro. Такая продукция – это стерильный комплект, в котором есть пробирка с транспортной средой для вирусов, как COVID-19, также туда входит герметично укупоренная винтовая крышка и зонд-тампон, чтобы брать пробу. Компания "ГЕМ" впервые в России стала производить транспортные системы со средой для вирусов.

При этом на основе АО "Стерион" активно идет стерилизация медицинских масок. Сейчас обработано уже около 1,5 млн изделий.

Госкорпорация "Росатом" вместе с частным инвестором создала АО "Стерион" в феврале 2016 года. Это оператор специализированного центра санитарной обработки, который входит в контур управления АО "Русатом Хэлскеа". Располагается в городе Лыткарино, в Московской области на производственной площадке одного из научно-исследовательских институтов Госкорпорации "Росатом" – АО "НИИП".

Компания стерилизует продукцию медицинского назначения. Основное оборудование, произведенное предприятиями структуры Госкорпорации "Росатом", это линейный ускоритель электронов УЭЛ 10-10 с энергией 10 МэВ и мощностью 10 кВт. В центре обрабатывают одноразовое белье, вату и другую продукцию.

ООО "ГЕМ" – компания, которая производит расходные материалы для лабораторной медицины с 1988 года.