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Росатом стерилизует важные для выявления коронавируса медицинские транспортные системы

Росатом стерилизует важные для выявления коронавируса медицинские транспортные системы
Фото: Антон Ваганов/фотохост-агентство ТАСС
Обеззаражены уже более 20 тысяч изделий

АО "Стерион" начала стерилизовать медицинские транспортные системы, которые нужны для того, чтобы находить китайский вирус COVID-19. Таким образом дочерняя компания Госкорпорации "Росатом", которая входит в контур управления АО "Русатом Хэлскеа", реализует контракт с компанией "ГЕМ".

Процесс стерилизации представляет собой воздействие пучком ускоренных электронов на обрабатываемую вещь, которую помещают в специальный конвейер. Благодаря этому методу можно не уничтожать упаковку производителя – картонную транспортную тару. К тому же, изделиями после этой процедуры можно пользоваться тут же. Обработка потоком ускоренных электронов позволяет избежать дегазации или других дополнительных манипуляций, которые необходимы при остальных видах стерилизации.

К 15 апреля более 20 тысяч медицинских транспортных систем уже прошли такое обеззараживание. Как рассказал генеральный директор АО "Русатом Хэлкеа" Александр Шибанов, к концу этого месяца получится обработать уже 150 тысяч изделий. А в мае, по его словам, компания планирует выйти на объем в 300 тысяч транспортных систем.

К слову, АО "Русатом Хэлскеа" – это интегратор Госкорпорации "Росатом" в сфере радиационных технологий в медицине и промышленности.

Медицинские транспортные системы нужны для того, чтобы отбирать биологические пробы и перевозить их до места, где пройдет диагностика с помощью методов in vitro.  Такая продукция – это стерильный комплект, в котором есть пробирка с транспортной средой для вирусов, как COVID-19, также туда входит герметично укупоренная винтовая крышка и зонд-тампон, чтобы брать пробу. Компания "ГЕМ" впервые в России стала производить транспортные системы со средой для вирусов.

При этом на основе АО "Стерион" активно идет стерилизация медицинских масок. Сейчас обработано уже около 1,5 млн изделий.

Госкорпорация "Росатом" вместе с частным инвестором создала АО "Стерион" в феврале 2016 года. Это оператор специализированного центра санитарной обработки, который входит в контур управления АО "Русатом Хэлскеа". Располагается в городе Лыткарино, в Московской области на производственной площадке одного из научно-исследовательских институтов Госкорпорации "Росатом" – АО "НИИП".

Компания стерилизует продукцию медицинского назначения. Основное оборудование, произведенное предприятиями структуры Госкорпорации "Росатом", это линейный ускоритель электронов УЭЛ 10-10 с энергией 10 МэВ и мощностью 10 кВт. В центре обрабатывают одноразовое белье, вату и другую продукцию.

ООО "ГЕМ" – компания, которая производит расходные материалы для лабораторной медицины с 1988 года. 

Полина ИВАНОВА

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