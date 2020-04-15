Ритуальные камни ставили друг на друга, как конструктор Lego

Британские ученые поняли, как строители Стоунхенджа смогли собрать вместе огромные камни. Специалисты общества "Британское наследие" раскрыли древний секрет с помощью снимков с воздуха.

Группа исследователей ознакомилась с фотографиями внешнего круга Стоунхенджа и пришла к выводу, что первые строители каменного комплекса делали искусственные ямки и углубления в монументах. С их помощью они собирали Стоунхендж по принципу фигурок из наборов Lego, передает The Sun.

С помощью древней хитрости огромные камни плотнее прилегали друг к другу и смогли сохраниться до нашего времени.

Ученые считают, что приблизительный возраст Стоунхенджа составляет более 3500 лет. Согласно легендам, этот каменный круг связан с королем Артуром и Мерлином, который был наставником мифического правителя.

Согласно научным версиям, Стоунхендж мог использоваться для погребения мертвых или наблюдения за космическими телами из-за своей формы.

Ранее "Утро" рассказало, что в Сибири нашли свой Стоунхендж.