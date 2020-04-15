Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Тайна раскрыта: как строители возвели Стоунхендж

Тайна раскрыта: как строители возвели Стоунхендж
Фото: pixabay.com
Ритуальные камни ставили друг на друга, как конструктор Lego

Британские ученые поняли, как строители Стоунхенджа смогли собрать вместе огромные камни. Специалисты общества "Британское наследие" раскрыли древний секрет с помощью снимков с воздуха. 

Группа исследователей ознакомилась с фотографиями внешнего круга Стоунхенджа и пришла к выводу, что первые строители каменного комплекса делали искусственные ямки и углубления в монументах. С их помощью они собирали Стоунхендж по принципу фигурок из наборов Lego, передает The Sun. 

С помощью древней хитрости огромные камни плотнее прилегали друг к другу и смогли сохраниться до нашего времени. 

Ученые считают, что приблизительный возраст Стоунхенджа составляет более 3500 лет. Согласно легендам, этот каменный круг связан с королем Артуром и Мерлином, который был наставником мифического правителя. 

Согласно научным версиям, Стоунхендж мог использоваться для погребения мертвых или наблюдения за космическими телами из-за своей формы. 

Ранее "Утро" рассказало, что в Сибири нашли свой Стоунхендж.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

СМИ: Путин загнал Трампа в ловушку нефтяной сделкой

Вашингтон хвастается победой в новых договоренностях, но его вклад иллюзорен

Анекдот на 15 апреля

Забавная шутка от "Утро.ру" заставит улыбнуться даже в плохую погоду

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

839 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей