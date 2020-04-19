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Вирусолог опроверг слова коллеги из Китая о происхождении коронавируса

Вирусолог опроверг слова коллеги из Китая о происхождении коронавируса
Фото: NIAID-RML/Keystone Press Agency//www.globallookpress.com
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По мнению российского ученого, создать COVID-19 искусственным путем было возможно

Человечество не способно создать такой вирус, как китайская инфекция, которая захватила весь мир и вызвала пандемию. Так считает заведующий лабораторией Уханьского института вирусологии профессор Юань Чжимин. Однако лауреат государственной премии РФ по науке и технике и премии Д.И. Ивановского по вирусологии Александр Бутенко с ним не согласен.

"Некоторые ученые считают, что для синтеза вируса требуется экстраординарный интеллект и объем работы. Поэтому я никогда не поверю, что мы, люди, сейчас можем синтезировать такой вирус", – заявил Чжимин телеканалу CGTN, добавив, что COVID-19 никогда не мог бы "сбежать" из его института, так как там строгая система управления и регламент исследований. 

Чмижин подчеркнул, что нет доказательств тому, что вирус создали искусственно. 

Однако Бутенко рассказал радиостанции "Говорит Москва", что нет ничего невозможного. По его словам, в мире существуют современные технологии молекулярно-генетических исследований, которые могли помочь появлению коронавируса в лаборатории. Однако он считает, что COVID-19 имеет природное происхождение, так как вирус способен к мутации. 

"Этому есть доказательства, а вот эти версии о случайном возникновении или конструкции такой, которую в лаборатории получили, даже когда пандемия закончится, в природе такого типа вирусы всё равно сохранятся", – добавил вирусолог. 

По последним данным института Хопкинса, в мире число зараженных составило 2 354 633, умерло 161 262 пациента, выздоровело 3 723 634 человека. 

Полина ИВАНОВА

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