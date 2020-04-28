Парень обнаружил на пляже обломок настоящего космического корабля
Житель острова Гуам, расположенного в западной части Тихого океана, во время прогулки по пляжу обнаружил очень необычный объект. Огромный диск внешне был похож на металлический, однако его внутренняя поверхность больше напоминала застывшую лаву. Оказалось, что загадочная находка – это обломок потерпевшего крушение космического корабля.
Выяснить это удалось с помощью пользователей портала "Реддит", на котором молодой человек опубликовал фотографию таинственного объекта. "Найден на Гуаме на мелководье. Диск диаметром в три метра. Поверхность похожа на полиэстер в форме сот из стекловолокна, прикрепленная к алюминиевой поверхности", – подписал свой пост парень.
Пользователи портала очень заинтересовались необычной находкой и начали гадать, что же это может быть. Некоторые вспомнили, что недавно слышали об НЛО, который видели в тех краях и предположили, что это его обломки. Другие назвали находку космическим мусором. Нашлись и те, кто стал намекать на внеземное происхождение объекта.
Однако наиболее подкованные в вопросе космических аппаратов предположили, что на пляже была обнаружена часть разрушившейся ракеты.
Пользователи вспомнили, что недавно сообщалось о ракете Long March 3B, которая вышла из строя во время запуска индонезийского спутника связи из китайского центра запуска спутников Xichang в юго-западной провинции Сычуань. Происшествие привело к появлению огненного мусора в небе над Гуамом. Вскоре появились очевидцы, которые засняли огненные всполохи в ночном небе над Гуамом. При этом в заявлении Управления внутренней безопасности и гражданской обороны острова было указано, что необычное явление связано с неудачным запуском китайской ракеты.
Таким образом, пользователи портала пришли к выводу, что обнаруженный объект, с большой долей вероятности, является как раз обломком той ракеты.
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