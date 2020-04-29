Эксперты нашли органику на метеорите, которому 4 миллиарда лет

Ученые обнаружили следы органических молекул на одном из древних марсианских метеоритов, который был найден в Антарктиде в декабре 1984 года. Такая находка позволила исследователям предположить, что 4 миллиарда лет назад на Марсе была жизнь, сообщает научный журнал Nature Communications.

Обнаруженные молекулы похожи на аминокислоты и другие органические вещества. Как отмечают ученые, есть два объяснения наличия органики на метеорите: либо вещество было сформировано на самом Марсе, либо попало на эту планету вместе с обломками падающих небесных тел.

Данное открытие свидетельствует о том, что в "молодости" Марс был больше похож на Землю и являлся не красной, а еще одной голубой планетой, заявляют эксперты-планетологи.

На протяжении нескольких лет ученые ведут споры о том, могло ли на Красной планете раньше хватать органики для того, чтобы зародилась жизнь. Текущие условия на Марсе являются неблагоприятными для органических соединений, а до недавнего времени не было никакие свидетельств о наличии органики в древних марсианских метеоритах.

Сообщается, что некоторое время назад марсоход Curiosity обнаружил на поверхности этой планеты сложную органику, благодаря чему часть научного сообщества возобновила поиски органических соединений в веществе метеорита, найденного в Антарктиде.

Подобные исследования уже выполнялись, однако современные технологии позволили провести новые эксперименты. В результате выяснилось, что в материи этого метеорита наличествуют не только различные углеводороды, но и органические вещества с атомами азота.

Открытие ученых свидетельствует о том, что на поверхности Марса была не только вода, но и сложные органические вещества, аналоги которых играют важную роль в работе клеток жизни на Земле.