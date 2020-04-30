Росатом представил пять главных проектов по развитию атомных технологий

Росатом 28 апреля отправил на утверждение в федеральные органы исполнительной власти разработанный проект программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии до 2024 года"

Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев рассказал, что документ направлен на обеспечение энергетической безопасности России. Согласно указу президента, программа должна быть согласована в правительстве в течение трех месяцев.

Развивать атомную отрасль планируют по пяти проектам: создание системы двухкомпонентной атомной энергетики с замыканием ядерного топливного цикла, совершенствование экспериментально-стендовой базы, развитие технологий управляемого термоядерного синтеза, инновационных плазменных технологий, разработка новых материалов и технологий для перспективных энергосистем, проектирование и строительство референтных энергоблоков АЭС, в том числе атомных станций малой мощности.

Ни один другой источник, кроме атомной энергии, не дает такую максимальную выработку за минимум времени, отметил Олег Абелев, начальник аналитического отдела ИК "Риком-Траст".

Специалист отметил, что атомная отрасль – многоцелевая. Ее можно рассматривать не только как поставщика энергии, но и как отрасль, которая может помогать в разных медицинских, технических и биологических разработках. Все потому, что ядерные технологии в последние годы стали все больше применяться в повседневной жизни.

"В истории с пандемией поставлен ребром вопрос, насколько традиционные углеводороды и ВИЭ долговечны с точки зрения их безальтернативного использования в будущем. Думаю, что не только в нашей стране, но и в других странах на первый план остро встанет вопрос о пересмотре роли атомной энергетики", – отметил он .

В разработанной Росатомом программе говорится о самых важных, перспективных проектах страны.

"Без сомнения, результаты работы по этой программе повлияют на позиции нашей атомной отрасли на мировой арене", – резюмировал он.