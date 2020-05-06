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Ученые обнаружили следы борьбы животных Юрского периода

Ученые обнаружили следы борьбы животных Юрского периода
Фото: Guido Kirchner/dpa/www.globallookpress.com
Окаменевшим останкам около 200 миллионов лет

На южном побережье Англии нашли отпечаток тела древнего кальмара с застрявшей внутри него рыбой. Животные погибли во время схватки около 200 млн лет назад. О находке сообщили в Плимутском университете Великобритании.

Окаменевшие останки обнаружили в графстве Дорсет. По мнению палеонтологов, кальмароподобный белемнит напал на рыбу, однако не смог ее проглотить из-за слишком большого размера. В итоге оба животных умерли и опустились на дно океана, где их останки пролежали сотни миллионов лет, передает пресс-служба университета.

По другой версии, кальмар погиб уже после того, как съел рыбу, от нехватки кислорода, когда сам опустился на дно.

Подобные находки встречаются нечасто и именно благодаря им ученые могут определить не только устройство тел животных Юрского периода, но и то, чем они питались и как умирали, отмечают специалисты.

Карина СИРАЗОВА

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