Мощности госкорпорации направлены на борьбу с эпидемией коронавируса

Более 20 млн масок и 290 тыс. транспортных систем, необходимых для тестирования на COVID-19, обработано на предприятиях корпорации "Росатом". В работе по стерилизации участвуют АО "Стерион", АО "НИФХИ имени Л.Я. Карпова" и АО "НИИТФА", входящие в контур управления интегратора госкорпорации в области радиационных технологий в медицине и промышленности АО "Русатом Хэлскеа".

Проект по стерилизации масок стартовал на базе АО "Стерион" 22 марта 2020 года. Со 2 апреля 2020 г. предприятие приступило к обработке транспортных систем. Затем к проекту подключили мощности и других компаний. При этом все задействованные предприятия готовы увеличить количество обрабатываемых масок и систем, подчеркнул гендиректор АО "Русатом Хэлскеа" Александр Шибанов. Он также сообщил о решении начать производство средств индивидуальной защиты.

"В июле на площадках АО "НИФХИ имени Л.Я. Карпова" и АО "НИИТФА" будет организовано производство медицинских масок и бахил", – рассказал Шибанов.

АО "Русатом Хэлскеа", входящее в структуру Росатома, производит оборудование и радионуклидную продукцию для ядерной и радиологической медицины, а также промышленное оборудование и решения по стерилизации и обработке различной продукции с помощью ионизирующего излучения на базе электронно– и гамма-лучевых установок, уточнили в пресс-службе компании.