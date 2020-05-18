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В Австралии нашли кости уникального динозавра

Животное стало вегетарианцем в процессе эволюции

Палеонтологи обнаружили окаменелость необычного существа, которое обитало на территории Австралии более 100 млн лет назад. 

Исследователи выяснили, что это был динозавр – дальний родственник тираннозавра рекса и велоцираптора, но он отличался от них очень длинной шеей, сообщает Gondwana Research. Длина тела существа не превышала 2 м, а короткие передние конечности имели по четыре пальца.

В первые годы жизни у динозавров был впечатляющий набор зубов, но потом они постепенно выпадали. Возможно, это связано с изменением пищевых привычек – хищники постепенно переходили на растительную пищу, уточняет телеканал "МИР24"

Палеонтологи смогли идентифицировать остатки благодаря необычной форме кости. Существо отнесли к роду элафрозавров.

Анна ШУЛЕПОВА

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