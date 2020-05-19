Скорость ветра в таких ситуациях составляет 33 метра в секунду

Американские исследователи пришли к выводу, что количество и сила ураганов, которые накрывают Землю, будет со временем только увеличиваться. Выяснить это ученым помогли снимки со спутника, пишет Proceedings of the National Academy.

Фото проанализировали с помощью инфракрасного метода. Таким образом удалось определить, что частотность ураганов выросла с 1979 года. Циклоны за последние несколько десятков лет стали заметно сильнее. Это, кстати, подтвердили и теоретические расчеты исследователей.

О причинах подобных явлений говорить трудно. Ученые не берутся утверждать, что к буйству стихии привела человеческая деятельность. Вполне возможно, что это естественный процесс. Авторы исследования уверены, что 2020 год будет богат на ураганы.

Напомним, что скорость ветра при подобных погодных явления составляет порядка 33 метров в секунду. Для того, чтобы избежать печальных последствий буйства стихии, необходимо плотно закрыть все окна и двери. Кроме того, постарайтесь найти наиболее безопасное место для того, чтобы спрятаться. Это может быть шкаф или, если вы живете в загородном доме, подвал. Перед тем, как спрятаться, не забудьте выключить все газовые и электроприборы, а также потушить открытый огонь, если пользуетесь им.