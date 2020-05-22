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Специалисты из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) сделали себе прививки от COVID-19. Об этом рассказал глава центра Александр Гинцбург.
По его словам, на такой шаг пошли врачи, разрабатывающие вакцину. Сделали они это для того, чтобы обезопасить себя от заболевания и иметь возможность нормально работать в период эпидемии.
Гинцбург сообщил "Интерфаксу", что побочных эффектов у медиков не было. Вакцина "знакомит" иммунитет с "потенциальным врагом".
Как напоминает URA.RU, после появления вакцины, прививки, в первую очередь будут делать тем, кто находится в группе риска.
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