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Археологи обнаружили затерянный город фараонов

Остатки строений находятся в Египте

Дайверы нашли огромные блоки и стены из известняковых пород на дне реки Нил. Специалисты предполагают, что раньше там находился портовый город, сообщает "Актуальные новости".

Изучать затерянное поселение еще 30 лет назад начал французский математик Франк Годдио. Он сделал модель водоема с помощью технологии электромагнитного перетаскивания. За основу исследования специалист брал древние летописи. Он потратил несколько лет, чтобы привлечь археологов к работе.

Ранее в этом же месте нашли остатки храмов и статуй. Эти открытия дают новые возможности для изучения древнего мира.

Анна ШУЛЕПОВА

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