Прямые эфиры на канале «ПостНаука» - по понедельникам и средам в 18.00

Разобраться в сложных вещах и задать вопрос напрямую специалисту – такую возможность зрителям предоставляет "Постнаука". На канале в YouTube выходит "Рубка ПостНауки", в которой каждый может принять непосредственное участие.

"Рубка ПостНауки" – это интервью в прямом эфире с учеными и представителями индустрий, каждый из которых – признанный специалист в своей области, будь то экономика, здоровье, психология.

Эфиры проходят по понедельникам и средам в 18.00 мск. По средам с гостями беседует соучредитель "ПостНауки", бизнесмен Роман Авдеев. Но вопросы эксперту задает не только ведущий, но и зрители.

В минувшую вреду оживленная дискуссия завязалась по поводу коронавируса с точки зрения его влияния на поведенческую экономику. В "Рубку" был приглашен экономист Алексей Белянин. В частности, он рассказал, как с помощью фундаментальных научных знаний можно рассчитывать реакции людей на те или иные действия властей, например, введение штрафов за нарушение самоизоляции, и как подталкивать население к "правильному" решению.

Проект "ПостНаука" основан в 2012 году. Он нацелен на образованных людей, стремящихся к новым знаниям и готовых воспринимать серьезный материал при обсуждении злободневных и интересных тем.

Роман Авдеев – владелец Московского кредитного банка (МКБ), известный филантроп и благотворитель. Является соучредителем проекта "ПостНаука".