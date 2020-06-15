Запуск запланирован на 2022 год

"Роскосмос" намерен запустить первую без украинских комплектующих конверсионную ракету-носитель легкого класса "Рокот-М" через два года. Об этом заявил гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко.

Он отметил, что данная ракета станет оптимальным решением для запусков на орбиту малых и средних космических аппаратов.

"Рокоты" производятся на платформе снимаемых с боевого дежурства межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н УТТХ. В новом изделии с литерой "М" будет установлена отечественная система управления вместо той, которая ранее производилась в Харькове, сообщает РИА "Новости".

Ракеты "Рокот" запускались с космодрома Плесецк с украинскими деталями с 2000 по 2019 годы. Всего был осуществлен 31 пуск, последний с тремя спутниками связи "Гонец-М" – в декабре прошлого года.



По данным агентства, создание "Рокота-М" обойдется Центру Хруничева в 3,4 млрд рублей.

Ранее сегодня стало известно, что в Калининграде из-за возросшего количества инфицированных коронавирусом сотрудников приостановлена работа АО "ОКБ "Факел", входящего в "Роскосмос". Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные областного управлении Роспотребнадзора, в начале июня на заводе выявили 29 случаев с COVID-19, но уже к 15 июня заразившихся оказалось 82 человека.

