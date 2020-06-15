Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Рокот" полетит в космос без украинских деталей

"Рокот" полетит в космос без украинских деталей
Фото: pixabay.com
Запуск запланирован на 2022 год

"Роскосмос" намерен запустить первую без украинских комплектующих конверсионную ракету-носитель легкого класса "Рокот-М" через два года. Об этом заявил гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко.

Он отметил, что данная ракета станет оптимальным решением для запусков на орбиту малых и средних космических аппаратов.

"Рокоты" производятся на платформе снимаемых с боевого дежурства межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н УТТХ. В новом изделии с литерой "М" будет установлена отечественная система управления вместо той, которая ранее производилась в Харькове, сообщает РИА "Новости".

Ракеты "Рокот" запускались с космодрома Плесецк с украинскими деталями с 2000 по 2019 годы. Всего был осуществлен 31 пуск, последний с тремя спутниками связи "Гонец-М" – в декабре прошлого года.

По данным агентства, создание "Рокота-М" обойдется Центру Хруничева в 3,4 млрд рублей.

Ранее сегодня стало известно, что в Калининграде из-за возросшего количества инфицированных коронавирусом сотрудников приостановлена работа АО "ОКБ "Факел", входящего в "Роскосмос". Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные областного управлении Роспотребнадзора, в начале июня на заводе выявили 29 случаев с COVID-19, но уже к 15 июня заразившихся оказалось 82 человека.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Польша добилась от "Газпрома" возврата 1,5 миллиарда долларов за газ

Варшава получит всю сумму переплаты, присужденную арбитражем

СМИ: названо место начала третьей мировой войны

США уже отправили свои ударные группы к месту конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей