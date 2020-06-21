Израильские исследователи обнаружили "скипетр Бога"

Израильские исследователи обнаружили "скипетр Бога"
Фото: pixabay.com
Существует версия, что он принадлежал пророку Моисею

В ходе раскопок на территории ханаанского храма, существовавшего 3200 лет назад, обнаружен бронзовый скипетр, подтверждающий теории о существовании скульптур, украшавших древнее святилище. Это первое подобное свидетельство, до настоящего момента никаких доказательство обнаружено не было, сообщает Haaretz. 

По словам профессора Еврейского университета в Иерусалиме, архитектора Йосси Гарфинкеля, расположение находки в точности соответствует описанию в месопотамских текстах, в которых говорится, что статуи богов в натуральную величину были установлены в самой обособленной части храма.

Длинна скипетра немногим превышает 11 сантиметров, ширина – четыре. Общий облик артефакта напоминает шпатель. По всему периметру находки располагаются магические обозначения, которые теоретически могут представлять астральный или мифический символ, предполагает Гарфинкель. Он отмечает, что упоминание о подобном скипетре содержится в описании чудес, совершенных Моисеем с его помощью.

Рядом с артефактом археологи также обнаружили две маленькие статуэтки божественных существ, по-видимому, изображающие бога Баала.

Сообщается, что предыдущие подобные находки были сделаны на Кипре. Они представляли собой большие металлические скульптуры божественного происхождения высотой 36 и 56 сантиметров. На территории храма Гебекли-Тепе в Турции также находятся большие каменные статуи, возраст которых насчитывает 11 000 лет. Созданные из глины и гипса, достигающие метра в высоту изваяния найдены в Иерихоне и Айн-Гхасале и относятся к 9 веку до н.э.

Ранее "Утро.ру" писало, что ученые объяснили появление жизни на Земле. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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