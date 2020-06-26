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Российские исследователи бьют тревогу. Уникальный по свой структуре карьер "Заборье", расположенный в Серпухове, находится под угрозой исчезновения. Все дело в том, что в настоящий момент его используют под хранение твердых отходов производства, забыв о важности этого места для геологических исследователей.
Структура карьера позволяет проследить историю возникновения жизни на Земле. "Заборье" состоит из 54 слоев различных земляных пород. Глубина карьера составляет 32 метра.
"Заборье" широко известен не только в России. Сюда съезжаются геологи и палеонтологи со всего мира. В 1975 году исследовательское сообщество даже приняло его за эталон для проведения научных изысканий, информирует "Подмосковье сегодня".
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