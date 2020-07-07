Ученые обнаружили под землей окаменевшие моллюски

В карстовой пещере Подмосковья, которую открыли не так давно, ученым удалось обнаружить отлично сохранившиеся остатки древних животных.

Сразу после того, как спелеолог Андрей Пожидаев заявил об открытии самой большой карстовой пещеры в Московской области, другие ученые начали активно подключаться к ее исследованию. Так, например, член Российского союза спелеологов Дмитрий Альбов провел топосъемку, в результате которой была сделана еще одна ценная находка – окаменевшие моллюски. Из-за того, что Подмосковная пещера была плотно закупорена несколько миллионов лет, останки древних животных отлично сохранились и представляют несомненный интерес для ученых.

Напомним, что с весны этого года спелеолог Андрей Пожидаев начал изучить каменоломни Домодедово. В один из дней исследователь пещер заметил небольшую пустоту – карстовую полость, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

По словам спелеолога, лаз был настолько узкий, что ему пришлось ползти, словно гусенице. В результате он открыл самую большую карстовую пещеру в регионе длиной в 151 метр. И несмотря на то, что кажется, что 151 метр – это не так уж и много, для Московской области эта находка обладает огромной ценностью. Причем окончательные размеры пещеры еще не установлены, а ученые предполагают, что в пещере могут быть выходы на нижние слои.