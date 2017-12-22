В праздничных новогодних программах центральных телеканалов засилье уроженцев Незалежной

Прошлый Новый год заставил россиян пересмотреть свое отношение к развлекательным программам во время праздников.

"Первый канал" провел голосование, на котором зрители выбирали артистов. Оказалось, что большинство из них родом из Украины, пишут "Дни.ру".

Они приехали на съемку, не побоявшись гонений в своей стране и возможных санкций, тем самым показав уважение к российским телезрителям.

Так, музыкальный коллектив из Киева "Грибы" споет свою популярную песню "Между нами тает лед" на "Первом канале". Издание отмечает, что артистам заплатили большой гонорар, а отказывать они не стали, так как со следующего года группа не станет давать концерты.

Главной королевой вечера станет тоже киевлянка Светлана Лобода. Телезрители увидят ее на теплоходе, когда она будет скрываться от папарацци.

Сразу после торжественной речи Владимира Путина, боя курантов и выпитых бокалов шампанских свою песню споют Alekseev и Елка. Также уроженцы Незалежной.

Список украинских певцов пополнят Константин Меладзе, Вера Брежнева, Аня Лорак и Лолита.

Одним из главных украшений праздника станет София Ротару. Хоть она и зареклась, что больше не будет выступать в России, но лишняя реклама и большая сумма никогда не помешают.