Кадырова заблокировали в соцсетях

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Аккаунты Рамзана Кадырова в соцсетях Instagram и Facebook оказались недоступны в субботу. При попытке зайти на его страницы появляется сообщение, что пользователь не найден.
В Чечне считают, что на страницы Кадырова была совершена "подлая кибератака". Об этом заявил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Шамсаил Саралиев связал случившееся с деятельностью Госдепартамента США.
"Страницы главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова в социальных сетях Facebook и Instagram подверглись блокировке. Нет никаких сомнений, что ноги растут из Госдепа. Это очередное звено в закономерной цепочке действий, подтверждающих, что для США понятие "свобода слова" - пустой звук", - приводит ТАСС слова парламентария.
По словам Саралиева, блокировкой американские спецслужбы отомстили Кадырову за то, что "не справились с мощной волной правды", которую тот публикует на своих страницах в соцсетях.
В Instagram у Кадырова более трех миллионов подписчиков, в Facebook – около 760 тысяч.
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