Кадырова заблокировали в соцсетях

В блокировке аккаунтов главы Чечни усматривают "подлую кибератаку" и "ноги Госдепа"

Аккаунты Рамзана Кадырова в соцсетях Instagram и Facebook оказались недоступны в субботу. При попытке зайти на его страницы появляется сообщение, что пользователь не найден.

В Чечне считают, что на страницы Кадырова была совершена "подлая кибератака". Об этом заявил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Шамсаил Саралиев связал случившееся с деятельностью Госдепартамента США.

"Страницы главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова в социальных сетях Facebook и Instagram подверглись блокировке. Нет никаких сомнений, что ноги растут из Госдепа. Это очередное звено в закономерной цепочке действий, подтверждающих, что для США понятие "свобода слова" - пустой звук", - приводит ТАСС слова парламентария.

По словам Саралиева, блокировкой американские спецслужбы отомстили Кадырову за то, что "не справились с мощной волной правды", которую тот публикует на своих страницах в соцсетях.

В Instagram у Кадырова более трех миллионов подписчиков, в Facebook – около 760 тысяч.