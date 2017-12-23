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"Единая Россия" продолжит мониторинг систем капремонта

Предложенная партией концепция проведения капитального ремонта многоквартирных домов за год работы показала впечатляющие результаты

Об этом сообщил член Генсовета партии, заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев на дискуссионной площадке "Быть хозяином в собственном доме" в ходе работы XVII съезда "Единой России" в Москве.

"Предложенная партией концепция проведения капитального ремонта многоквартирных домов не только оправдала себя, но и позволила значительно сократить количество домов, по своему состоянию приближающихся к аварийным. Именно поэтому партия продолжит мониторинг и контроль функционирования региональных систем капремонта", – сказал Качкаев, добавив, что особое внимание будет уделено вопросам финансовой устойчивости региональных систем капремонта и качеству проведенных работ. Полезными были бы также дополнительные меры, которые стимулировали бы граждан проводить энергоэффективный ремонт.

Подводя промежуточные итоги реализации партпроекта в уходящем году, Качкаев привел следующие цифры: "По состоянию на 17 ноября 2017 года с начала действия закона о капремонте отремонтировано более 100 тысяч многоквартирных домов. Во всех регионах заработали программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, благодаря которым более 13 миллионов человек проживают в домах, где заменена кровля, отремонтированы фасады, поставлено новое лифтовое оборудование, заменена инженерная инфраструктура".

Партийный проект "Единой России" "Городская среда", рассчитанный на период с 2017 до 2022 года, занимается благоустройством дворов и мест массового отдыха. Он координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, чтобы в итоге выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий.

XVII съезд "Единой России" проходит в Москве 22-23 декабря. В первый день его работы состоялась выставка парт работа семи дискуссионных площадок. В повестке съезда - плановая ротация Генсовета партии, переформатирование работы партийных проектов и утверждение основной модели предварительного внутрипартийного голосования.

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