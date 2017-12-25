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МЧС предупредило москвичей об опасности

Фото: GLOBAL LOOK press
В столице объявлено экстренное предупреждение из-за метели

Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях объявило МЧС.

По данным ведомства, жителей столицы и Подмосковья ожидают снег, метель, усиление ветра и гололедица.

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С 17:00 до 21:00 25 декабря порывы ветра в Москве будут достигать 12-17 м/секунду. Возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, заторы на дорогах и повреждение автотранспорта.

Пешеходов и автомобилистов предупреждают об ухудшении видимости, увеличении количества ДТП на аварийно-опасных участках и случаев травматизма населения.

Главное управление МЧС по Москве рекомендует быть внимательными: обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не стоять под деревьями, запарковать автомобиль в гараж либо оставлять его далеко от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Водителей просят снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегая внезапных маневров. Пешеходы должны быть более бдительны и аккуратны.

Ранее синоптики сообщили, что последняя неделя уходящего года в Центральном регионе России будет слишком теплой для конца декабря.

Светлана БОГДАНОВА
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