На Москву обрушится шторм

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МЧС по Москве объявило штормовое предупреждение. Во вторник, 26
декабря, порывы ветра достигнут 15 м/с, пишет "Газета.ру".
Водителей призывают быть осторожнее и не парковаться под деревьями, пешеходам не стоит гулять в парках или стоять рядом с плохо закрепленными дорожными знаками и конструкциями.
Кроме сильного ветра, в Москве выпадет мокрый снег. Метеорологи предупредили, что из-за налипания снега могут оборваться линии электропередачи, а также ожидаются заторы на дорогах. Кроме того, на улицах столицы будет скользко, передает Гидрометцентр.
Температура днем составит -1...+1 °С. Такая же погода сохранится и на следующий день. По причине гололеда водителям рекомендуется пересесть на общественный транспорт, чтобы уменьшить количество мелких ДТП.
ЦОДД уже предупредил всех автомобилистов о том, что 26 декабря столица встанет в пробках. Это связано с тем, что в городе проведут большое количество детских праздников и мероприятий.
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