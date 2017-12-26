Скорбная новость пришла во вторник, 26 декабря

Создатель сервиса по поиску доступных авиабилетов Aviasales Константин Калинов скончался на 41-м году жизни. Об этом сообщил управляющий директор компании Макс Крайнов.

"Друзья, извините, трудно писать, но еще труднее говорить. Несколько часов назад скончался Костя Калинов, основатель Aviasales. Вообще, тут как ни скажи, получится фальшиво: основатель, визионер… Костя всегда выше всех этих стереотипов...лучше всего почтить память о Косте продолжением дела его жизни. Да и жить так, как он сам - не бояться и достигать результатов, до которых другим далеко. Спасибо, Костя. Мы тебя любим", - публикует сообщение Telegram-канал Mash.

Причины смерти не называются. Известно, что Калинов отошел от дел компании в 2016 г. по состоянию здоровья. Но настроен был оптимистично, пообещав вернуться, как только поправится. Умер он в Москве.

Константин Калинов родился в 1977 г. в Санкт-Петербурге. Высшее юридическое образование получил в академии МВД.

Первым интернет-проектом Калинова был сайт по продаже эротических фотографий. В 2007 г. он открыл блог, где собирал сообщения об акциях и спецпредложениях авиакомпаний. Позже на этой базе был создан билетный сервис Aviasales, чья ежемесячная аудитория сейчас достигает 7 миллионов человек. Штаб-квартира компании расположена на острове Пхукет в Таиланде.