Убийство Шеремета останется тайной

Имена организаторов и исполнителей преступления до сих пор неизвестны

С момента убийства журналиста Павла Шеремета прошло уже больше года, но в деле по-прежнему остается много вопросов.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев заявил, что подозреваемые до сих пор не найдены, передает "Украинская правда".

"К сожалению, лица, совершившие убийство, не установлены", - сказал он.

Тогда журналисты задали ему уточняющий вопрос о продвижении дела, но Князев вновь повторил свои слова.

Также председатель отметил, что расследование убийства Шеремета засекречено для того, чтобы истинные убийцы не знали, "какими путями идет следствие".

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал об отсутствии улик и подчеркнул, что расследование начнется только тогда, когда будет найдена хоть одна зацепка.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 г. в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Причиной могли стать профессиональные мотивы. На данный момент следствие так и не нашло ни организаторов, ни исполнителей убийства.