Москвичка заплатит 300 тысяч рублей за скандал в самолете

Нетрезвая жительница столицы оскорбляла экипаж рейса Москва - Сочи

Неприятный случай произошел 12 ноября 2017 г., москвичка Ольга Исаева отправилась рейсом "Аэрофлота" по направлению Москва - Сочи. Знакомый с ситуацией источник рассказал "Утру", что дама находилась в нетрезвом состоянии, постоянно пересаживалась на свободные места в салоне самолета, в том числе и аварийные.



Возможно, никто бы не был против, если бы действия женщины не сопровождались оскорблениями и эмоциональным поведением. Очевидцы сообщили, что Исаева отказывалась выполнять распоряжения экипажа и оскорбляла стюардесс.

Решением адлерского суда 34-летнюю женщину признали виновной в хулиганстве на транспорте. Суд посчитал ее действия неправомерными, создающими угрозу безопасности полета и жизни пассажиров.

В декабре этого года российский лидер Владимир Путин подписал документ, позволяющий перевозчику отказывать авиадебоширам в перевозке. С июня 2018 г. авиакомпании смогут составлять свои черные списки оскандалившихся пассажиров, которые создают угрозу при перелете.