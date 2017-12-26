Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Москвичка заплатит 300 тысяч рублей за скандал в самолете

Фото: GLOBAL LOOK press/Leonid Faerberg
Нетрезвая жительница столицы оскорбляла экипаж рейса Москва - Сочи

Неприятный случай произошел 12 ноября 2017 г., москвичка Ольга Исаева отправилась рейсом "Аэрофлота" по направлению Москва - Сочи. Знакомый с ситуацией источник рассказал "Утру", что дама находилась в нетрезвом состоянии, постоянно пересаживалась на свободные места в салоне самолета, в том числе и аварийные. 

Возможно, никто бы не был против, если бы действия женщины не сопровождались оскорблениями и эмоциональным поведением. Очевидцы сообщили, что Исаева отказывалась выполнять распоряжения экипажа и оскорбляла стюардесс. 

Решением адлерского суда 34-летнюю женщину признали виновной в хулиганстве на транспорте. Суд посчитал ее действия неправомерными, создающими угрозу безопасности полета и жизни пассажиров.  

В декабре этого года российский лидер Владимир Путин подписал документ, позволяющий перевозчику отказывать авиадебоширам в перевозке. С июня 2018 г. авиакомпании смогут составлять свои черные списки оскандалившихся пассажиров, которые создают угрозу при перелете. 

новости партнеров
Загрузка...

Будущее России оказалось незавидным

Эксперты проанализировали показатели страны и сделали прогноз

Биткоин назвали дутой величиной

Один из крупнейших банков мира дал шокирующую оценку популярной криптовалюте

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей