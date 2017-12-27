На такое великолепие можно смотреть вечно

Список самых жгучих красоток уходящего года опубликовал ресурс Super. В рейтинг вошли как актрисы, так и настоящие модели.

Галь Гадот в 2017 году сыграла в фильме "Чудо-женщина". Своей отвагой и красотой она покорила всех мужчин, посмотревших эту киноленту. Многие ее заприметили еще раньше. В 2008 году она снялась в фильме "Форсаж 4".

В списке есть и жена футболиста Александра Кержакова Милана. Она не только манит своей красотой, но и активно помогает детям больных ДЦП. Между тем в этом году она родила ребенка, но быстро привела себя в форму на радость мужу.

Против американки Меган Маркл не устоял даже британский принц Гарри, который сделал ей предложение. Свадьба состоится в мае 2018 года.

Актриса Юлия Пересильд будоражит умы режиссеров и олигархов. Ради нее от своей жены ушел Алексей Учитель, а самой Юлии приписывали роман даже с Абрамовичем.

Молодую Тину Кунаки поклонники уже сравнивают с красотой Моники Беллучи и с ними трудно не согласиться.

В рейтинг также попала Анастасия Ивлева, которая прославилась короткими юмористическими видео. Ее талант заметили продюсеры канала "Пятница" и пригласили на место ушедшей Лены Летучей.

Последняя в списке Софи Тернер. Свою славу она получила благодаря роли в "Игре Престолов". Сердце, к сожалению для многих, уже занято.



